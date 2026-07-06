NATO Zirvesi Ankara'da Başlıyor: İlk Konuk Rutte

(ANKARA) - Ankara'da yarın başlayacak 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya ulaşan ilk isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu. 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 100 bakanı ağırlayacak olan Ankara'da diplomasi trafiği hızlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00'de Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek.

Dünya siyasetinin ve küresel güvenlik mimarisinin odak noktası haline gelen Ankara, tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başlamasına saatler kala, katılımcı liderler ve üst düzey heyetler, Ankara'ya gelmeye başladı. Zirve için Ankara'ya ulaşan ilk kritik isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Esenboğa Havalimanı'nda, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

ERDOĞAN VE RUTTE 18.00'DE BİR ARAYA GELECEK

Genel Sekreter Mark Rutte, zirve öncesindeki en önemli ikili temasını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefik ittifakın lideri Rutte'yi saat 18.00'de Beştepe'de kabul edecek. Kabulde, zirvenin resmi ana oturum gündem maddeleri, müttefiklerin savunma sanayii ortaklıkları ve küresel güvenlik dosyaları zirve öncesinde öncelikli olarak ele alınacak.

Mark Rutte, Erdoğan'ın kabulünden önce saat 16.45'te Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

BAŞKENT BİNLERCE YABANCI KONUĞU AĞIRLAMAYA HAZIR

NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra yaklaşık 100 bakanı, çok sayıda üst düzey diplomatı ve uluslararası kuruluş temsilcisini bir araya getirecek olan Zirve için Ankara'da tüm hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Genel Sekreter Rutte'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere diğer müttefik liderlerin de bugün ve yarın başkente ulaşması bekleniyor. Geniş kapsamlı güvenlik önlemlerinin ve yoğun lojistik protokollerin devrede olduğu başkent Ankara, iki gün boyunca küresel diplomasinin merkez üssü olacak.

Kaynak: ANKA