Ezgi Apartmanı davasında beraat eden mimara yurt dışı çıkış yasağı! Başsavcılığın itirazı kabul edildi

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Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında beraat eden mimar Ertan Danacı hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Danacı'nın avukatı, kararın "hukuka aykırı olduğunu" savunarak tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

EN KÜÇÜĞÜ 6 AYLIK ASUDE BEBEKTİ

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucunda, en küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, karar duruşmasında "olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçundan ceza istenen tutuklu pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'i "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapse çarptırarak adli kontrol kararıyla tahliyelerine karar vermiş, aynı suçtan ceza istenen pastanenin iç mekan tasarımcısı mimar Ertan Danacı'nın ise beraatine hükmetmişti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, "sanıkların eylemleri gerçekleştirirken neticenin meydana gelmesini kabullendiklerine ya da 'olursa olsun' saikiyle hareket ettiklerine dair delil bulunmadığı" belirtilmişti.

BAŞSAVCILIK ADLİ KONTROLÜN KALDIRILMASINA İTİRAZ ETTİ

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, mimar Ertan Danacı hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması kararına itiraz etti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddederek dosyayı bu konuda karar verilmek üzere Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında Başsavcılığın talebinin yerinde olduğunu belirterek kabul edilmesini istedi.

İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Danacı hakkında yeniden adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık Ertan Danacı hakkında beraat kararı verilmiş ve hakkında uygulanmakta olan adli kontrol tedbirleri kaldırılmış ise de, soruşturma ve kovuşturma evresinde dosya kapsamına alınan bilirkişi raporlarının bir kısmında sanığa kusur atfedilmiş olması, mahkemesince verilen beraat kararının istinaf ve temyiz kanun yollarında değerlendirilecek olması, kanun yolu incelemesinde sanığın mahkumiyetine karar verilme ihtimalinde alacağı muhtemel ceza miktarı itibarıyla sanığın kaçma veya saklanma şüphesinin bulunması ile birlikte sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gözetildiğinde, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı yerinde görülmekle itirazın kabulüne ve sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir."

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA ŞARTI GETİRİLDİ

Heyet, Danacı hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve pazartesi ile cuma günleri en yakın kolluk birimine imza atması suretiyle adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına hükmetti. Kararın gereğinin Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından derhal yerine getirilmesine ve dosyanın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edilmesine karar veren heyet, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda kararın kesin ve oy birliğiyle verildiğini bildirdi.

AVUKATI: KARAR HUKUKA AYKIRI

Edinilen bilgiye göre, sanık Ertan Danacı'nın avukatı, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, "Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin müvekkili hakkında adli kontrol tedbirine karar vermesinin hukuka aykırı olduğunu" savunarak, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA