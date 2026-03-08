Tren raylarında kadın emeği

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı Ankara Ray Kaynak Fabrikası'nda tekniker olarak görev yapan Emine Ateş (53), 33 yıldır tren raylarına kadın emeğinin imzasını atıyor.

Ankara'da Emine Ateş, Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümü'nden mezun olup, üniversiteyi tamamladıktan sonra 1994'te TCDD'ye bağlı Çankırı Makas Fabrikası'nda takımhane bölümünde meslek hayatına başladı. Ateş, 2008 yılında ise yine TCDD'ye bağlı Ankara Ray Kaynak Fabrikası'na geçiş yaptı. Envanterde kayıtlı olan demir yolu araçları, raylar ve ölçüm makinelerinin revizyonlarını yaparak, kaynak ve satın alma işlerinde de görev alan Ateş, 33 yıldır tren raylarında tekniker olarak çalışıyor.

'BÜYÜK BİR EMEK VE KOORDİNASYON VAR'

Evli ve 2 çocuk annesi Ateş, çalıştığı fabrikada, demir yollarının bakımı ve emniyeti için büyük önem arz eden; demir yolu bakım ve ölçüm makinelerinin ağır bakımı ve revizyonlarının yapıldığını söyleyerek, "Ben de envanterde kayıtlı olan demir yolu araçlarının ve ölçüm makinelerinin revizyonları ve satın alma işlerinde görev almaktayım. Atölyede makinelerin revizyonu esnasında onları takip etmekteyim. Büyük bir keyifle ve özveriyle bu güzel ailenin içinde olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Demiryolculuk, disiplin, sorumluluk ve büyük bir özveri gerektiren bir meslek. Rayların üzerinde ilerleyen her trenin arkasında büyük bir emek ve koordinasyon var. Bu büyük organizasyonun bir parçası olmak bizim için hem gurur verici hem de çok anlamlı" diye konuştu.

'ULAŞIM ALTYAPISINDA GÖREV ALMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Ağır işlerde çalışan kadınların günümüzde sayıca fazla olmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayan Ateş, "Demir yolları geçmişte çok erkek egemen bir alan olarak görülse de bugün kadınlar birçok alanda mühendislikten işletmeye, bakım çalışmalarından yönetim kademelerine kadar pek çok farklı görevde aktif rol alıyor. Bizler de bu büyük ailenin bir parçası olarak ülkemizin ulaşım altyapısında görev almaktan çok gurur duyuyoruz, Sayın Ulaştırma Bakanımıza, Sayın Genel Müdürümüze; biz kadınlara bu kurumda, bu alanda yer verdikleri için, değer verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Elbette demir yolculuk kolay bir meslek değil. Gece gündüz süren operasyonlar, sahada yürütülen yoğun çalışmalar ve yüksek sorumluluk gerektiren görevler var. Ancak bu zorluklar aynı zamanda mesleğin değerini de artırıyor. Benim için demir yolunda çalışmak bir anlamda ülkenin damarlarında dolaşan bir sistemin parçası olmak. Her trenin arkasında büyük bir emek var. Biz de o emeğin bir parçasıyız" dedi.

'HER GÖREVİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

Demir yolunun sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam disiplini olduğunu işaret eden Ateş, "Kadınlar olarak güçlü kimliğimiz, disiplinimiz ve çalışma azmimizle demir yolu sektöründe her görevi başarıyla yerine getirebileceğimize inanıyoruz. Kadının olduğu her ortamın daha üretken, daha dengeli ve daha güçlü olduğuna inanıyoruz. Demir yolunda kadınların sayısının her geçen gün artması bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı. Çünkü biliyoruz ki kadınların emeği, bakış açısı ve enerjisi bu büyük kuruma değer katıyor. Bu nedenle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle demir yolu sektöründe ve ağır işlerde çalışan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Gelecekte daha fazla kadının bu alanda yer almasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı