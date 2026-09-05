33. Aspendos Opera ve Bale Festivali Eylül'de Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 12-26 Eylül'de opera ve bale eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, 1 opera, 2 bale ve 1 sahne kantatı olmak üzere 4 eser, 6 temsille sahnelenecek.

Festivalin açılışı, 12 Eylül'de Giuseppe Verdi'nin "Attila" operasıyla yapılacak.

Antalya Devlet Opera ve Bale Müdürü Özgür Aslan, AA muhabirine, festivalin bu yıl da dünyaca tanınan sanatçıları ve nitelikli orkestra şeflerini ağırlayacağını söyledi.

Festival kapsamında 15 Eylül'de Lev Tolstoy'un ölümsüz eseri "Anna Karenina"nın bale uyarlamasının sanatseverlerle buluşacağını belirten Aslan, eserin koreografisini dünyaca ünlü Young Soon Hue'nun üstlendiğini ifade etti.

Carl Orff'un "Carmina Burana" sahne kantatının ise 19 ve 21 Eylül'de izleyici karşısına çıkacağını bildiren Aslan, eserin orkestra, bale, solistler ve koronun bir araya geldiği kapsamlı bir sahne gösterisi olarak hazırlandığını dile getirdi.

Aslan, festivalin 25 ve 26 Eylül'deki kapanış gösterilerinde ise Kazakistan'dan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından "Spartacus" balesinin sahneleneceğini kaydetti.

"Bu yıl ülkemizin en iyi solistlerini göreceğiz"

Özgür Aslan, festivalde bu yıl Türkiye'nin önde gelen opera sanatçılarına yer vereceklerini söyledi.

Sanatçıların uluslararası standartlarda teknik ve sahne donanımına sahip olduğunu vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Bu yıl ülkemizin en iyi solistlerini göreceğiz. Çünkü ülkemizdeki sanatçılar da dünyada ses getirecek profesyonellikte ve donanımda. Bu nedenle bu yıl böyle bir tercihte bulunduk. Dünya opera camiasında gerçekten tekniğiyle, oyunculuğuyla ses getirecek sanatçı arkadaşlarımız orada olacak. Seyircilerimiz geldiğinde o atmosferde, o tınıdaki oyunculukları ve sesleri duyduklarında ne demek istediğimizi anlayacaklar."

Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin Antalya ve Türkiye açısından önemli bir kültür sanat değeri olduğuna işaret eden Aslan, sanatseverlerin festivale daha fazla ilgi göstermesini beklediklerini dile getirdi.

Festival izleyicileri için kentin belirli noktalarından servis hizmeti sağlanacağını bildiren Aslan, "Geçen yıl festivalde 15 bin 700 kişiyi ağırladık. Bu yıl bu sayının üzerinde olacağını umut ediyoruz. 16 bin 500 civarı bir hedefimiz var. Geçen yılki sayı rekordu. Rekorun da rekorunu kırma hedefindeyiz." dedi.

Aslan, sanatseverleri opera ve bale eserlerini izlemeye davet etti.

Kaynak: AA