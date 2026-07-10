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Selen Beytekin, Hermon Mehari ve Tony Tixier İstanbul Caz Festivali'nde sahne aldı

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33. İstanbul Caz Festivali kapsamında şarkıcı Selen Beytekin, trompetçi Hermon Mehari ve piyanist Tony Tixier, Hilton İstanbul Bosphorus'ta unutulmaz bir konser verdi. Yaklaşık iki saat süren performansta caz standartları ve özel düzenlemeler seslendirildi.

33. İstanbul Caz Festivali kapsamında şarkıcı Selen Beytekin, Hermon Mehari ve Tony Tixier, Hilton İstanbul Bosphorus'ta dinleyicilerle buluştu.

Festival kapsamında düzenlenen konserde Selen Beytekin'e trompette Hermon Mehari, piyanoda Tony Tixier, basta Caner Üstündağ, davulda Berke Köymen, vokalde ise Yağmur Bakar, Elif Demirbağ ve Zeki Bozkurt eşlik etti.

Sanatçı, konser boyunca caz standartlarının yanı sıra proje için özel olarak hazırlanan düzenlemeleri seslendirdi.

ABD doğumlu trompetçi ve besteci Hermon Mehari ile Fransa'da yetişen piyanist ve besteci Tony Tixier de doğaçlamalara yer verdikleri performanslarıyla sahne aldı.

Yaklaşık iki saat süren konser, izleyicilerin alkışlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Özlem Limon
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