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32. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı

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32. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 32. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, mevlit programıyla başladı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki 32. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği, mevlit programıyla başladı.

Şenlik kapsamında, Karakeçili Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Programda, Ertuğrul Gazi, Türk büyükleri ve şehitler için dua edildi.

Namazın ardından cemaate gözleme ve üzüm ikramında bulunuldu.

Şenlik, yarın gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler ve konserle sona erecek.

Kaynak: AA
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