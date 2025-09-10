32. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Edebiyat Uyarlaması Yarışması Finalistleri Açıklandı

(ADANA)- Uluslararası 32. Adana Altın Koza Film Festivali'nin Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nda finalistler belli oldu. Bu yıl 27 projenin başvurduğu yarışmada, 5 senaryo jüri karşısına çıkacak.

Bu yıl 22-28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nda finalistler belli oldu. Sinemanın edebiyatla kurduğu bağı daha da güçlendirmek, yazılı edebiyatın zengin dünyasını perdeye taşımayı ve yeni kuşak senaristleri bu alanda üretime teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya bu yıl toplam 27 proje başvurdu.

Bu yıl yarışacak 5 senaryo

Film eleştirmeni, senarist ve senaryo danışmanı Burak Göral, yazar, gazeteci Cem Erciyes ile senarist Pınar Bulut'tan oluşan Seçici Kurul'un belirlemesiyle bu yıl yarışacak 5 senaryo, Yaşar Kemal'in aynı adlı öyküsünden Gökçe Acar'ın uyarladığı "Beyaz Pantolon", Kemal Varol'un aynı adlı romanından Özcan Alper'in uyarladığı "Haw", Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından Pınar Arıkan'ın uyarladığı "Kesik Baş", Orhan Eskiköy'ün aynı adlı kendi öyküsünden uyarladığı "Selvi" ve Batıkan Köse'nin aynı adlı kendi öyküsünden uyarladığı "Yaratıcı İntiharlar Departmanı" olarak belirlendi.