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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 'Şiddete Dur' Temasıyla Başlıyor

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Adana'da 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne 51 ülkeden 535 başvuru yapıldı. Festival, şiddete karşı durma temasıyla dikkat çekiyor ve ünlü isimler onur ödülleri alacak.

ADANA'da bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 31'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne 51 ülkeden toplamda 535 başvuru yapıldı. Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, festivalin bu yıl 'Şiddete Dur' temasıyla düzenlendiğini açıkladı.

Bu yıl 31'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Altın Koza Film Festivali 23-29 Eylül tarihlerinde yapılacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, düzenlenen toplantıda, festivalin yalnızca Adana için değil, Türkiye genelinde de bir marka haline geldiğini belirtti. Bu yıl ödüllerin sayısını artırdıklarını açıklayan Karalar, "Onur Ödülleri'ni usta oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat'a sunacağız. Orhan Kemal Emek Ödülleri'ni ise Güler Ökten, Mazlum Kiper ve Muzaffer Hiçdurmaz'a takdim edeceğiz. Ayrıca jüri başkanımız Nuri Bilge Ceylan olacak ve bu durum büyük ses getirdi. Kendisini dünyaya tanıtmış önemli bir yönetmen" dedi.

'ŞİDDETE KARŞI DURUYORUZ'

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise festivalin bu yıl 'Şiddete Dur' temasıyla düzenleneceğini vurguladı. Samancılar konuşmasında, "Ülkemizde ve dünyada yaşanan çocuk ve kadın katliamları ve hayvan dostlarımıza yapılan 'zulme dur' diyoruzö diye konuştu. Gazze'deki yaşananlara da dikkat çeken Samancılar, "Gazze'de yaşanan soykırım ve insan hakları ihlallerinin yoğun olduğu bir dönemde, şiddete karşı duruyoruz. Filistinli sinemacılar bu konuda bir direniş gösteriyor ve biz de onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Menderes Samancılar ayrıca hayatını kaybeden Adanalı sanatçılar için bir anma programı düzenleneceğini söyleyerek, Cengiz Sezici, Aytaç Arman ve Rıza Akın gibi Adanalı sinemacıların mezarlarını ziyaret edeceklerini ve onları unutmadıklarını belirtti. Toplantıya, Festival Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Esin Küçüktepepınar ve Mehmet Açar da katıldı.

Haber-Kamera: Narin KAZAK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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