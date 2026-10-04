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31. Tatvan Akdeniz Sinema Festivali 9 ülkeden 10 filmle kapılarını açtı

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31. Tatvan Akdeniz Sinema Festivali, Fas'ın kuzeyindeki Tatvan kentinde Türkiye'nin de katılımıyla başladı. Uzun metrajlı film yarışmasında 9 ülkeden 10 yapım yer alıyor; festival 10 Ekim'e kadar sürecek.

Fas'ın kuzeyindeki Tatvan kentinde düzenlenen 31. Tatvan Akdeniz Sinema Festivali, Türkiye'nin de katılımıyla kapılarını açtı.

Festivalin açılış töreninde Faslı tiyatro sanatçısı Yasin Ahaccam'ın yönettiği "İnziyah" (Farklılık) adlı gösteri sunuldu.

Tatvan Akdeniz Sinema Festivali Vakfı Başkanı Şerefat Efilal, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin Akdeniz ufkuna açılan en köklü ulusal sinema penceresi olma özelliğini koruduğunu belirtti.

Efilal, "Festivalin temel amacı sinemayı Akdeniz ölçeğinde bir arada yaşama ve hoşgörü platformu haline getirmektir." dedi.

Akdeniz sinemasının geçmişten bu yana ciddi üretim zorlukları ve dar dağıtım imkanlarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Efilal, "Hoşgörünün, birlikte yaşamın ve yüce insani değerleri savunmanın en etkili dili sanatın, özellikle de yedinci sanat olan sinemanın dilidir." ifadelerini kullandı.

9 ülkeden 10 film yarışıyor

Uzun metrajlı film yarışmasında ev sahibi Fas'ın yanı sıra Türkiye, İspanya, Hırvatistan, İtalya, Portekiz, Fransa, Filistin ve Tunus olmak üzere 9 ülkeden 10 yapım yer alıyor.

10 Ekim'e kadar sürecek festival kapsamında Akdeniz bölgesinde sinemanın karşı karşıya olduğu meseleler ve dönüşümler ele alınacak, ayrıca film gösterimleri, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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