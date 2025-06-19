30. Zeka Oyunları Yarışması 'Oyun 2025' Başvuruları Başladı

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Türkiye Zeka Vakfı, 6-99 yaş arası herkesin katılabileceği 30. Zeka Oyunları Yarışması 'Oyun 2025' için başvuru sürecinin 8 Eylül'e kadar süreceğini duyurdu. Yarışma, dört aşamada gerçekleştirilecek ve final sınavı 8 Kasım 2025'te ODTÜ'de yapılacak.

Türkiye 30. Zeka Oyunları Yarışması "Oyun 2025"e başvurular, 8 Eylül'e kadar devam edecek.

Türkiye Zeka Vakfından (TZV) yapılan açıklamada, yarışmaya 6-99 yaş arası herkes katılım gösterebilecek.

Yarışma, dört aşamada gerçekleştirilecek, ilk üç aşamaya tüm yarışmacılar katılabilecek.

Bu aşamalarda elde edilen sonuçlara göre "Minikler", "Çocuklar", "Gençler", "Yetişkinler" ve "Emektarlar" olarak adlandırılan kategorilerin her birinden 100'er kişi yazılı yapılacak final sınavına katılmaya hak kazanacak.

Final sınavı ve ödül töreni ise 8 Kasım 2025 Cumartesi günü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirilecek.

Yarışmaya ilişkin kayıt ve detaylı bilgiler, "oyun.tzv.org.tr" internet adresinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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