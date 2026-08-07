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30 İlde DEAŞ Operasyonu: 104 Gözaltı

30 İlde DEAŞ Operasyonu: 104 Gözaltı
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüte üye oldukları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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