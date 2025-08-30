30 Ağustos Zafer Bayramı Taksim'de Kutlandı

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı 'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Resmi törenin sona ermesiyle siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de anıta çelenk bıraktı. Törene katılanlar, 86 yaşındaki Altan Akdeniz ve 80 yaşındaki Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu ile fotoğraf çektirdi.