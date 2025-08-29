30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, mesajında 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin bağımsızlık yolunda verdiği en büyük mücadelenin ve kazandığı en görkemli zaferin adı olduğunu belirtti.

Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen azim, inanç ve kararlılıkla mücadele verdiğine dikkati çeken Yazgan, şunları kaydetti:

"Kazanılan zafer yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda özgürlüğe ve Cumhuriyete giden yolun en sağlam taşlarından biri olmuştur. Büyük Taarruz'un 26 Ağustos'ta başlamasıyla yakılan istiklal meşalesi, 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlanmış, milletimiz, 'Ya istiklal ya ölüm' kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bugün bizlere düşen görev 30 Ağustos'un mirasını korumak, Atatürk ilke ve devrimlerini kararlılıkla sahiplenmek ve Cumhuriyetimizi her daim ileriye taşımaktır. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutluyorum."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında 30 Ağustos'ta kazanılan zafer ile Cumhuriyetin temellerinin atıldığını belirtti.

Kazanılan büyük zafer ile işgalin sonlandırıldığını anımsatan İba, "30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal komutasındaki kahraman ordumuz, bugün yaşadığımız onur ve gururun yegane kaynağıdır. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek, kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

İba, 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin fedakarlığının, kararlılığının ve vatan sevgisinin önemli ve anlamlı bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Zaferin 103. yılının coşkuyla kutlandığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Bize düşen şer odaklarına karşı aziz vatanımızı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal savaşımızın tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

CHP Edirne İl Başkanı Taybıllı

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taybıllı, mesajında 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

30 Ağustos'un yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda Türk milletinin özgürlüğe, bağımsızlığa ve Cumhuriyete olan sarsılmaz inancının en güçlü simgesi olduğunu aktaran Taybıllı, şunları kaydetti:

"Bu zafer, halkın iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün bizlere düşen görev bu büyük mirası demokrasiyle, adaletle ve eşitlikle geleceğe taşımaktır. 30 Ağustos'un ruhu, bizlere birlik, dayanışma ve umutla yarınlara yürüme kararlılığını hatırlatmaktadır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Güner

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda yazdığı en büyük destanlardan biri olduğunu belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünün coşku ve gururla kutlandığını vurgulayan Güner, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin inancı, cesareti ve fedakarlığıyla kazanılan bu büyük zafer, bizlere yalnızca özgür bir vatan değil, aynı zamanda güçlü bir milli irade de bırakmıştır. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın emaneti olan bu vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi daima en güçlü şekilde yaşatmaktır.

Nitekim 15 Temmuz gecesinde de milletimiz, aynı cesaret ve kararlılıkla demokrasisine sahip çıkmış, 'Zafer milletindir' diyerek o ruhu yeniden göstermiştir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyor aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."