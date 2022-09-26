3 yıllık husumet, barış töreniyle sona erdi

DİYARBAKIR'da, iki aile arasında 3 yıl önce 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile son buldu.

Çınar ilçesi kırsal Ayveri Mahallesi'nde Ete ile Kurt aileleri arasında meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından başlayan husumetin sonlanması için Metina aşireti üyelerinin kurduğu Metina-Der, her iki tarafla görüştü. Kanaat önderlerinin de araya girmesiyle iki taraf da barışmayı kabul etti. Barış için Ayveri Mahallesi'nde tören düzenlendi.