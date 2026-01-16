Haberler

Muğla'da 3 yıl önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Marmaris’te 30 Aralık 2023 tarihinde kaybolan İsa Çifçi için AFAD ve jandarma ekipleri, kayboluşunun 3. yılında yeniden arama çalışmaları başlattı. Ancak yapılan arama çalışmalarında herhangi bir ipucuna rastlanamadı.

Balan Dağı'na çıntar mantarı toplamak için çıkan ve 30 Aralık 2023 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan İsa Çifçi (65) için, kayboluşunun 3'üncü yılında; AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kaybolduğu bölgede yeniden arama çalışmalarına başlanıldı. Komandolar, iz takip köpekleri ve hava destek unsurları ile yapılan arama çalışmaları havanın kararmasıyla son bulurken, Çifçi'nin herhangi bir ipucuna rastlanılamadı.

3 YILDIR HABER ALINAMIYOR

Olay 3 yıl önce meydana geldi. İsa Çifçi, eşi ve yakınlarıyla birlikte dağa mantar toplamaya giderken, gruptan ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu fark edip jandarma ekiplerine haber vermesiyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Başlangıçta AFAD, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşan 300'ü aşkın ekip, Balan Dağı çevresinde dere yatakları, mağaralar ve ormanlık alanlarda kapsamlı tarama yaptı. Ancak aylardır süren yoğun çabalara rağmen Çifçi'den herhangi bir iz elde edilemeyince dosya 'kayıp' olarak rafa kaldırıldı.

