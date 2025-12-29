İnegöl'de üzerine şifonyer devrilen çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine şifonyer devrilen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Cuma Mahallesi Şerif Ağa Çıkmazı'ndaki bir evde yaşayan Hatice Nur T'nin (3) üzerine tırmandığı şifonyer devrildi.

Yaralı çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Hatice Nur T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.