Bursa'da üzerine şifonyer devrilen çocuk ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üzerine şifonyer devrilen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Cuma Mahallesi Şerif Ağa Çıkmazı'nda bulunan bir evde meydana geldi. Hatice Nur (3), odada oynarken tırmanmaya çalıştığı şifonyerin üzerine devrilmesi sonucu altında kaldı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hatice Nur T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.