Bursa'da üzerine şifonyer devrilen çocuk ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, odada oynayan 3 yaşındaki Hatice Nur, tırmandığı şifonyerin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çocuk, hastanede tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Cuma Mahallesi Şerif Ağa Çıkmazı'nda bulunan bir evde meydana geldi. Hatice Nur (3), odada oynarken tırmanmaya çalıştığı şifonyerin üzerine devrilmesi sonucu altında kaldı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hatice Nur T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
