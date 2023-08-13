Üçüne de benziyor! Klarnetçiyi izleyen karşısında İmamoğlu, Özgür Özel ve Davutoğlu'nu gördü

Keşan'daki bir organizasyonda klarnet çalan bir vatandaşın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na benzerliği sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kameraların kaydettiği klarnetçinin neredeyse her hareketinde bu 3 isimden birini anımsatması da dikkat çeken detaydı.