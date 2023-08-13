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Üçüne de benziyor! Klarnetçiyi izleyen karşısında İmamoğlu, Özgür Özel ve Davutoğlu'nu gördü

Güncel Haberler

Keşan'daki bir organizasyonda klarnet çalan bir vatandaşın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na benzerliği sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kameraların kaydettiği klarnetçinin neredeyse her hareketinde bu 3 isimden birini anımsatması da dikkat çeken detaydı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Keşan'daki bir organizasyonda klarnet çalan vatandaşa ait görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

3 İSME DE BENZETİLDİ

Etkinlik sırasında klarnet çalan vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

HER AÇIDAN FARKLI BİR İSME BENZETİLDİ

Sahnede birden fazla açıdan kameraya yansıyan klarnetçinin her hareketinde bu 3 isimden birine olan benzerliği şaşkınlık yarattı.

Haberler.com - Güncel

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Güncel Haberler

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