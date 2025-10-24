3. Uluslararası Antropoloji Bilimleri Kongresi Ankara'da Başladı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) "3. Uluslararası Antropoloji Bilimleri Kongresi" başladı.

Türkiye'de antropolojinin 100. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen ve 29 Ekim'e kadar sürecek kongrenin açılışı, Farabi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülnur Göllü Bahadır, açılıştaki konuşmasında, kongrenin bilimsel bir buluşmanın yanı sıra Türkiye'de antropolojinin 100 yıllık birikiminin onurlandırılacağı, geleceğe taşınacağı bir kutlama niteliği taşıdığını belirtti.

Kongreyle antropoloji disiplinini ileriye taşıyacak bilimsel platform oluşturmanın ve antropolojinin alt dallarındaki güncel araştırmalara katkı sunmanın hedeflendiğini vurgulayan Bahadır, şunları kaydetti:

"Bugün burada biyolojik antropolojiden arkeolojiye, adli antropolojiden kültürel antropolojiye kadar geniş yelpazede üretilmiş değerli çalışmalar paylaşılacak. Farklı alanlardan gelen araştırmacılar insanın geçmişi, bugünü ve geleceğini çok disiplinli bakış açısıyla tartışma fırsatı bulacak. Bu çeşitlilik, bilimin zenginliğini ve disiplinler arası işbirliği gücünü en güzel şekilde yansıtmaktadır."

DTCF Dekanı Prof. Dr. İrfan Albayrak da Türkiye'de antropoloji biliminin Cumhuriyet'in kuruluş idealleri doğrultusunda şekillendiğini, 1925'te Türkiye Antropoloji Tetkikat Merkezi ile temelleri atılarak, 1935'te kurulan DTCF çatısında olgunlaştığını dile getirdi.

Kongre bünyesinde geçmişten bugüne antropolojinin dönüşümünün değerlendirildiğini, yeni kuramsal açılımların tartışıldığını ve bilimsel işbirliklerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirten Albayrak, "Bu kongre, yalnızca akademik bir oluşum değil, cumhuriyetimizin, antropolojinin ve fakültemizin köklü bilimsel geleneğini geleceğe taşıyan bir dönüm noktasıdır." dedi.

Programda ayrıca, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Volkan Nevzat Maviş ile AÜ DTCF Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol da birer konuşma yaptı.