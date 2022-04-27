3. sınıf öğrencileri 'Yerel Yönetimler' dersi için Karabağlar Belediyesi'ndeydi

Karabağlar Belediyesi'ni ziyaret eden çocuklar, yanıtını merak ettikleri soruları doğrudan Başkan Selvitopu'na yönelttiler. Soruları içtenlikle yanıtlayan Başkan Selvitopu, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza başarılar diledi.

Okul Müdürü Ahmet Bulut ve Sınıf Öğretmeni Gaye Parlayan'la birlikte Başkan Selvitopu'nu ziyaret eden çocuklar, belediyenin görevlerini, hangi işleri yaptığını ayrıntılı şekilde öğrenme olanağı buldu. Çocuklar ayrıca Başkan Selvitopu'na, "Küçükken ne olmak istediniz?", "Başkanken ilginç bir olay yaşadınız mı?", "Bu mesleği seçerken zorlandınız mı?", "Belediye Başkanı olduğunuzda ne hissettiniz?" gibi sorular yönelttiler.

Başkan Selvitopu da öğrencilerin sorularını tek tek yanıtlayarak, belediye başkanlığının bir meslek değil kamu görevi olduğunu söyledi. Mesleğinin harita mühendisi olduğunu belirten Başkan Selvitopu, modern parklara, kültür sanat merkezlerine, kent dokusuna sahip, daha düzenli bir Karabağlar oluşturmak için çalıştıklarını vurguladı.

Karabağlar Belediyesi'nin hizmete açtığı Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, Aqua Yaşam Havuzları gibi tesislerin çocuklardan yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Selvitopu, "Sizleri çok önemsiyoruz. Çünkü ülkemizin geleceğisiniz. Hepinizin iyi bir eğitim alması, daha bilgili olması öğretmenleriniz ve bizler için çok önemli. Yarın bu koltuklarda sizler oturacaksınız. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyor, size ve öğretmenlerinize başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret sonunda Okul Müdürü Ahmet Bulut, Sınıf Öğretmeni Gaye Parlayan ve öğrenciler Başkan Selvitopu'na teşekkür ederek, sınıf velilerinin akrilik boyayla yaptığı bir tablo sundular.

Başkan Selvitopu da çocukların her birine satranç takımı armağan etti.

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