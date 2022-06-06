3 okulun kullandığı salondaki dansöz olayında gerçekler ortaya çıktı - Haberler

Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı İlkokulu, Çalı Ortaokulu ve Çalı İmam Hatip Ortaokulu'nun ortak kullandığı çok amaçlı salonda okul aile birliği tarafından okula gelir elde etmek için yapılan kadınlara özel dansözlü matine sosyal medyada eleştiri aldı.

KADINLARA ÖZEL EĞLENCE

Eğlencenin sadece kadınlara özel olduğu, içeriye başka kimsenin alınmadığı belirtildi. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından mahalle sakinleri imam hatip okulu üzerinden algı yapıldığını, eğlenceye sadece kadınların alındığını ve imam hatip okulu ile doğrudan alakalı olmadığını ifade ettiler.

"DANSÖZ TUTMA DİYE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Tüfekçi, Okul Aile Birliği'nin görevden alındığını belirterek, "Hanımlar arasında bir etkinlik düzenlenmiş. Okul Müdürü bu etkinlikte yok. Kırsal alanlarda, belde ve köylerde eğitime devam eden ya da kapatılmış bir çok okulumuz var. Bu mahallelerde düzenlenen köy hayrı, yenidoğan mevlidi, askere uğurlama, nişan gibi etkinliklerde yararlanılıyor. Dansöz tutma diye bir durum söz konusu değil. Akşam için çağrılmış piyanist şantöz, çalgını hanımın kızı sahne almış. Okul Müdürü ile ilgili de inceleme devam ediyor. Mevzuat uygulanıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel