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3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı (2)

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3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı (2)

TUTUKLANDILARMuğla, Denizli ve Antalya'da kapı kilit göbeklerini parçalayıp girdikleri toplam 5 evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Akyüz (32) ve Galip İlhan (40) tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Muğla, Denizli ve Antalya'da kapı kilit göbeklerini parçalayıp girdikleri toplam 5 evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Akyüz (32) ve Galip İlhan (40) tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Murat Akyüz Denizli Antalya Güncel Haberler

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