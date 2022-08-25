3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı (2) Güncel Haberler TUTUKLANDILARMuğla, Denizli ve Antalya'da kapı kilit göbeklerini parçalayıp girdikleri toplam 5 evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Akyüz (32) ve Galip İlhan (40) tutuklandı. TUTUKLANDILAR Muğla, Denizli ve Antalya'da kapı kilit göbeklerini parçalayıp girdikleri toplam 5 evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Akyüz (32) ve Galip İlhan (40) tutuklandı. Cavit AKGÜN/MUĞLA, - Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Murat Akyüz Denizli Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.