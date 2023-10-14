3. Heykelde Yeni Keşifler Ödülleri sahiplerini buldu

Milliyet Sanat'ın yetenekli sanatçıları desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Heykelde Yeni Keşifler' yarışmasının kazananları belirlendi. Mesa Holding sponsorluğunda Kemer Country Club'te gerçekleştirilen törende seçici kurulun oylarıyla dereceye giren sanatçılara ödülleri verildi. Seçici kurulunda Meltem Demirören, Aslı Sümer, Berrak Barut, Derya Yücel, Ebru Özdemir, Filiz Aygündüz, Melike Bayık, Prof. Neslihan Pala, Sabiha Kurtulmuş, Seçkin Pirim ve Sinem Konu Keskinok'un bulunduğu yarışmada belirlenen 10 finalistten ilk 3'e giren eser sahipleri ödüllendirildi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ YURT DIŞI EĞİTİMİ

Törende sanatçılara plaketleri verilirken aynı zamanda, yurtdışında bir ay sanat eğitimi almaya hak kazanarak farklı bakış açılarını görme ve çalışmalarını geliştirme şansı yakalayan sanatçının da ismi açıklandı. Ödül töreninde konuşma yapan yarışmanın sanat danışmanlığı üstlenen Sabiha Kurtulmuş, "Genç sanatçının veya yeni sanatçının eğitimini önemsiyoruz, bizler için çok önemli. Yurt dışında olanak bulabilmesi, eğitime katılabilmesi, farklı kültürlerden etkilenmesi ve bunu sanatına yansıtması çok önemli. Milliyet Sanat ve Mesa özellikle bunu ana hedef olarak belirleyip birinciyi, seçilen sanatçıyı geçen sene yurt dışına gönderdik. Bu sene de Berlin'de özel bir programa gönderiyoruz. Aynı zaman da heykel diğer branşlardan çok farklı. Çünkü bir maddi desteğe ihtiyacı var. Çok yetenekli ve iyi sanatçılarımızın olduğunu düşünüyorum ama maddi yetersizlik, atölye zorluğu onların aklında ki fikirleri hayata geçirmelerinde engel oluşturuyor. Bu yarışmanın ana hedefi verdiği destek. Özellikle prodüksiyon desteği ve akabinde yurt dışında eğitim ile bizlerinde dünyada isim yapabilecek önemli heykel sanatçılarını görünür kılmak" dedi.

'YARIŞMANIN ÖZELLİĞİ GALERİLERDE TEMSİLİYETİ OLMAYAN SANATÇILARA BİR ALAN AÇMAK'

Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz ise, "Heykelde yeni kesifler yarışmasının ilkini 2019 yılında yaptık. Milliyet Sanat dergisinin düzenlediği bir yarışma bu. Kemer Country'de gerçekleşen 3'üncü yarışmamız. İlk ikisinden sonra araya pandemi girdiği için üçüncüyü bu yıl yapabildik. Bu 3 yıl içinde gerçekten heykel sanatında gerçekten çok önemli keşifler yapıldı. Yarışmanın özelliği galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara bir alan açmak. Onları daha görünür kılmak ve heykel sanatına yeni keşifler sunmaktı. Bu anlamda zengin bir çalışma ortamı oldu, çok güzel eserler kazandırdık" ifadelerini kullandı.

'GENÇ KUŞAK BU TÜR YARIŞMALARA KATILMALI'

Hürriyet Gazetesi yazarı Doğan Hızlan da "Genç kuşak bu tür yarışmalara katılmalı. Çünkü her zaman birçok insan yarışmalardan, sadece bu alanda değil tabi ki bu yarışlar çok önemli. Bir adım, bir tanınma, buradan bir el tutuyor ve gidiyor. Birçok yerde çalışmalar, heykeller var. Burada da birçok eseri beğendim. Ben bir küratör olsam, bir sergi düzenleyicisi olsam bunlardan alırım. Milliyet Sanat'ın yaptığını çok destekliyorum. Çünkü gerçekten de böyle bir şeye ihtiyaç var ve heykel olması özellikle benim dikkatimi çekiyor. Herkesi kutluyorum" diye konuştu.

'UMARIM HAKKINI VEREBİLİRİM'

"Dialogue, Khronos" adlı eseriyle yurtdışında eğitim fırsatı kazanan yarışmanın birincisi Furkan Depeli, "Öncelikle benim için de sürpriz oldu. Böyle bir şansa erişmek beni çok mutlu etti. Umarım hakkını verebilirim. Elimden geldiğince esere emeğimi, fikirlerimi olabildiğince yansıtmaya çalıştım. Umarım gelecekte de bunlara devam edebilirim. Bütün eserler kıymetli, bütün arkadaşların emekleri, fikirleri çok kıymetli tabi ki hepsinin yeri ayrı. Ben hiçbir zaman kıyaslamayı uygun bulmuyorum. Ne bir resimle heykeli, nede heykelle heykeli, hepsinin farklı yolları vardır benim mizacımda. Fakat tabi ki de diğer işler arasında öne çıkmak, böyle bir takdire layık bulunmak beni çok onure etti. Jüri üyelerine ve Milliyet Sanat ailesine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Dereceye giren diğer sanatçılar ve eser adları ise şöyle:

-Abdulsamed Şahin - Ayağı Bağlı

-Can Aksan - Jah - Protection

-Çiğdem Yıldırım - Athena

-Emirhan Özkök - İris

-Filiz Sır - Entropi

-Kadir Kırıcı - Dönence Kendini Tanı

-Lale Altunel - Lilium

-Olcay Gültepe - Hayalperest

-Ufuk Aydın - İçgörüsel Yapı

Tören sonrasında henüz alıcı bulmayan eserler ise 22 Ekim'de Artam Antik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Olgaç Artam öncülüğünde, artam.com üzerinden çevrimiçi müzayede ile satışa sunulacak.