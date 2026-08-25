Çocukluk Hayali Mum Atölyesiyle Gerçek Oldu

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 3 çocuk annesi Elif Aydoğdu Akbal (42), açtığı atölyede çocukluk hayali olan mumlar üretmeye başladı. Kendi hazırladığı kalıplarla farklı şekillerde mumlar üreten Akbal, "Mum yapmak, el becerileriyle uğraşmak benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Duvarlara resim çizmeyi çok seviyordum. Bu dükkanı açmak, el becerisi ile uğraşmak, mum yapmak hayalimi de gerçekleştirdim" dedi.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde atölye açan Elif Aydoğdu Akbal, çocukluğundan bu yana el becerileriyle uğraşmayı hayal etti. Eşi polis olarak görev yaparken bir süre Diyarbakır'da yaşayan Akbal, burada kokulu taşlardan panolar hazırlayıp sattı. Akbal, eşinin tayininin Samsun'a çıkmasının ardından yaklaşık 8 yıl bu çalışmalarına ara verdi. Geçen yıl arkadaşlarıyla yaptığı kahvaltıda yeniden el becerileriyle ilgili bir iş yapması konusunda cesaretlendirilen Akbal, mum tasarlamaya karar verdi. Arkadaşlarının bulduğu dükkanı 2 gün içinde tutan Akbal, kısa sürede atölyesini kurarak üretime başladı.

40 metrekarelik dükkanında mum dökme yaptığını belirten Elif Aydoğdu Akbal, "Benim yaptığım iş mum tasarımcılığı, mum süsleme, mum dökme. Objelerde böyle kendi kalıplarımı kendim hazırlıyorum. İçlerine mum döküyorum, insanlara sunuyorum ya da insanların beğenip bana getirmiş olduğu objelere de istedikleri kokularda mum tasarlayıp onlara sunuyorum" dedi.

'ARKADAŞLARIM DESTEK OLURUZ, DEDİ. KAHVALTIDA KARAR VERDİK'

Akbal, "Mum yapmak, el becerileriyle uğraşmak benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Zaten bununla ilgili de ben burada Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) duvar süsleme sanatları okumuştum. Böyle duvarlara resim çizmeyi çok seviyordum. Sonra böyle kalıplardan bir şeyler çıkarabilir miyim, diye düşünürken Diyarbakır'da kokulu taş panoları yapmaya başladık. Benim hep hayalimdi bu dükkanı açmak, el becerisi ile uğraşmak, mum yapmak, bunları süslemek, insanlara ulaştırmak. Hayalimi de gerçekleştirdim. Eşimin tayini çıktıktan sonra Samsun'a geldiniz. Samsun'da da kız arkadaşlarımla böyle bir sabah kahvaltıda otururken 'Elif niye hayalini gerçekleştirmiyorsun? Elin becerikli yapabilirsin, biz de sana destek oluruz' deyince bir sabah kahvaltıda karar verdik. 2 gün içerisinde de bu dükkanı tuttuk ve çalışmaya başladım. 8 aydır da bu işi yapıyorum. Burada eşim ve kız kardeşim bazen yardım ediyorlar. Ama genel olarak hep tek başıma çalışıyorum" diye konuştu.

Mum yapmanın ilk etapta kendisine maddi olarak değil ama manevi olarak çok şey kattığını belirten Akbal, "Becerim arttı, yaratıcılığım arttı. Ama şimdi de para kazanmaya başlıyoruz. İnsanlar bizi duymaya başladıkça geliyorlar. Temiz iş yaptığımızı, güzel ürünler çıkarttığımızı görünce tercih edildiğimizde de parayı da kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR İÇ SESİNİ DİNLESİN, OLUYOR'

Kadınlara da tavsiyelerde bulunan Akbal, "İç seslerini dinlemelerini istiyorum ben. ve böyle yapabilir miyim, diye düşündükleri ne varsa harekete geçsinler. Oluyor yani, başarıyorsunuz. Yeter ki o iç sesinizi dinleyin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı