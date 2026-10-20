Diyarbakır'dan 3 bin kilometre pedal çevirdiler! 168 çocuğun öldüğü İran'daki okulun enkazında andılar

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İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden öğrencileri anmak amacıyla Diyarbakır'dan yola çıkan 25 kişilik Minab Bisiklet Kervanı, yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirip 18 günün ardından Minab'a ulaştı. Bisikletçiler, saldırıda 168 çocuğun öldüğü okulun enkazını ziyaret edip öğrencileri andı, saldırıdan kurtulan çocuklar ve ölenlerin aileleriyle bir araya geldi.

Diyarbakır'dan 2 Ekim'de hareket eden bisiklet kervanı, İpekyolu güzergahını takip edip zorlu yolculuğun ardından Minab'a ulaştı. Grup, ilk olarak ABD ve İsrail saldırısında yıkıma uğrayan ve 168 öğrencinin yaşamını yitirdiği okulun önüne gitti. Çocukların fotoğrafları okulun yıkılan duvarlarına asılırken, bisikletçiler fotoğrafların önünde dua edip öğrencileri andı. Ziyarette saldırıdan kurtulan çocuklarla da bir araya gelen grup üyeleri, duygusal anlar yaşadı.

YENİ OKULUN İNŞAATINA BAĞIŞ YAPTILAR

Bisiklet kervanı üyeleri, daha sonra Türk hayırseverlerin desteğiyle saldırıya uğrayan okulun yerine yapılması planlanan yeni okulun inşaat alanını ziyaret etti. Yaklaşık 15 dönümlük arazi üzerinde 5 okulun inşa edildiği alanda incelemelerde bulunan grup üyeleri, okul yapımına maddi bağışta da bulundu.

TÜRKİYELİ ÇOCUKLARIN MEKTUPLARINI ULAŞTIRDILAR

Bisiklet kervanı üyeleri, Türkiye'deki çocukların Minab'daki yaşıtları için hazırladığı mektupları, resimleri, oyuncakları ve okul çantalarını bölgedeki çocuklara ulaştırdı. Ölen öğrencilerin aileleriyle görüşen bisikletçiler, ailelerle dayanışma mesajı verip çocukları andı.

ÖNCE YIKILAN OKULA GİTTİLER

Bisiklet kervanının sözcüsü Kemal Yücel, çocukları anmak, aileleriyle dayanışma içinde olmak ve saldırıya tepki göstermek amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Yaklaşık 3 bin kilometrelik yolculuğun ardından Minab'a ulaştıklarını söyleyen Yücel, "Minab'da ilk ziyaretimizi saldırıya uğrayan okula yaptık. Orada sağ kurtulan çocuklar ve hayatını kaybeden çocukların aileleriyle görüştük. Daha sonra şehitliği ziyaretimizde duygusal anlar yaşadık. Rabb'im bir daha göstermesin. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı