296. saatte mucize kurtuluşun görüntüleri! Enkaz altındaki vatandaşın ilk isteği su oldu

Hatay'da depremin 296. saatinde arama kurtarma ekiplerinin Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar ile ilk teması kameraya yansıdı. O anlarda enkaz altındaki vatandaşın ekiplerden ilk isteği su oldu.

Hatay'da Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi Kanatlı apartmanında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, termal kamera ve hassas dinleme cihazlarıyla yaptıkları incelemede ses tespit etti. Aralarında Kırgız arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda ekip, enkazda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

296. SAATTE SAĞ ÇIKARILDILAR

Ekipler depremin 296. saatinde Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar ile birlikte 1 kadın ve 1 çocuğu enkazdan canlı olarak çıkarttı. Kurtarılanlar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

İLK TEMAS KAMERALARA YANSIDI

Arama kurtarma ekiplerinin Semir Muhammed Accar ile enkaz altında ilk teması cep telefonu kameralarına yansıdı. Accar'ın enkaz altında kalan diğer kişilerle ilgili ekiplere bilgi vermeye çalıştığı ve su istediği görüldü.