29 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Dağda Yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 8 aydır saklandığı dağdaki çadırda yakalandı.

Tavas ilçesinde hakkında 7 ayrı suçtan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Duman'ın (31) evine farklı zamanlarda giden jandarma ekipleri, kendisine ulaşamadı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Duman'ın en son 8 ay önce dağlık alana doğru gittiğini belirledi.

JASAT, Jandarma Asayiş Komando timleri ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Duman'ın saklandığını değerlendirdiği ormanlık alana operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptığı aramada, Duman'ı, yaşadığı çadırda yakalayarak gözaltına aldı.

Duman'ın yakalanmamak için sık sık yerini değiştirdiği ve yaşadığı yere Hint keneviri ekip, yetiştirdiği ayrıca soğuktan korunmak için avladığı hayvanların derisinden giysi yaptığı tespit edildi.

Çadırda yapılan aramada, 105 gram esrar, muhtelif yaşam malzemesi, dürbün ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin ektiği kenevirleri sulamak için bir sulama sistemi yaptığı, kenevirleri yaban hayvanlarından korumak için de çevresine ayı kapanı kurduğu belirlendi.

Duman'ın, çevresini sık sık dürbünle gözetleyerek gözlerden uzak kaldığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duman, cezaevine gönderildi.