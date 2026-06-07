29'uncu Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Sona Erdi... "Yaşadığını Görmek Ne Güzel" Filmi Seyirci Ödülü'ne Layık Görüldü

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - 29'uncu Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Yaşadığını Görmek Ne Güzel" filmi Seyirci Ödülü'ne, "You Love Is a Rebellious Bird" de FIPRESCI Ödülü'ne layık görüldü. Festivalin kapanış töreninde konuşan Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, "Kadınlarla buluşmak, sinemaseverlerle buluşmak, öğrenciler ve gençlerle bir araya gelmek gerçekten çok kıymetliydi" dedi.

"Çiçek mi dediniz?" temasıyla düzenlenen 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Ankara Kült Kavaklıdere Sineması'nda düzenlenen törenle sona erdi."

"A Voice Without an Echo" ve "The Permission to Film" adlı kısa filmlerin gösterimiyle başlayan törende, "A Voice Without an Echo" filminin senaristi Abdulmoein Othman tarafından gönderilen mesaj, WeART Projesi İdlib Saha Sorumlusu Suad Alaswad tarafından okundu. "The Permission to Film" filminin senaristi Fatoun Fakhorji'nin gönderdiği mesaj ise film ekibi adına Ghufran Almahmood tarafından paylaşıldı."

"Tilbe Saran" video gösterimiyle devam eden törende, sanatçı Marjane Satrapi anısına FIPRESCI jürisi üyeleri Türkiye'den Ece Vitrinel, Fransa'dan Nadia Meflah ve Mısır'dan Omnia Adel bir sunum gerçekleştirdi. Törende, ASAM ekibi tarafından hazırlanan ve altı gün boyunca devam eden 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin öne çıkan anlarını içeren video gösterimi yapıldı."

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında verilen FIPRESCI Ödülü'nün sahibi "You Love Is a Rebellious Bird" filmi oldu. Festival kapsamında verilen Seyirci Ödülü'nün sahibi ise "Yaşadığını Görmek Ne Güzel" filmi oldu.







"29 YIL BOYUNCA İÇİMDE HEP TAŞIDIĞIM BİR HEYECANDI BU FESTİVAL"







Kaynak: ANKA

Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, kapanış konuşmasında şunları söyledi:"18 yaşındaydım Uçan Süpürge'yi kurduğumuzda. Ben de kurucularından bir tanesiydim. Bugün 48 yaşındayım ve sizinle birlikte 29. festivale veda ederken, hep birlikte 30. yıla merhaba diyoruz. 29 yıl boyunca içimde hep taşıdığım bir heyecandı bu festival. Bu yıl da tam merkezindeydim ve inanın ne kadar zor bir iş olduğunu bir kez daha yaşadık. Ancak işini büyük bir profesyonellikle yapan, duygularıyla yaşayan ve aynı zamanda bu süreci doyasıya hisseden bir ekiple festivalimizi gerçekleştirdik. Dostlarımızla, destekçilerimizle, yerel yönetimlerimizle, büyükelçiliklerimizle bir festival yaptık. Daha da önemlisi, konuklarımızla ve sizlerle birlikte yaptık. Seyircilerimizle birlikte yaptık.Bu yıl çok önemli konuklarımız vardı. Bugün kapanışta da iki değerli konuğumuz bizimle birlikte. Sevgili Shireen Seno, dünyanın önemli kadın yönetmenlerinden biri. Festivalimize yeniden geldiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten müthiş bir performans sergiledi. '77 yaşındayım' diyerek Türkiye'ye geldi ama geldiği günden itibaren ona adeta nefes aldırmadık. Etimesgut'taydık, Mamak'taydık, salonlardaydık; kadınlarla buluştuk. Bir diğer önemli konuğumuz ise Türkiye'nin çok değerli kadın yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Kadınlarla buluşmak, sinemaseverlerle buluşmak, öğrenciler ve gençlerle bir araya gelmek gerçekten çok kıymetliydi."Program, Uçan Süpürge Vakfı çalışanları ve festival gönüllülerinin sahnede bir araya gelerek verdiği toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.