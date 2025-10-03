Bahriye Üçok'un Katledilişinin Yıldönümü

(ANKARA) - 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, akademisyen ve siyasetçi Doç. Dr. Bahriye Üçok'un katledilişinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, üzgün ve mahcubuz. Laikliğin ve demokrasinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu günlerdeyiz. Laikliğin, bütün bir toplum için ama öncelikle kadınlar için yaşamsal bir değeri olduğunun bilincindeyiz. Ekilen her tohumun, mutlaka güneşe doğru boy vereceği inancıyla mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, 6 Ekim 1990'da katledilen akademisyen ve siyasetçi Doç. Dr. Bahriye Üçok'un katledilişinin yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Sarıhan, şunları kaydetti:

"Laiklik ile demokrasi arasında kopmaz bağ vardır"

"Aydınlanma mücadelemizin kadın önderlerinden İslam tarihçisi Doç. Dr. Bahriye Üçok'un katledilişinin yıl dönümündeyiz. 31 Ocak 1990'da Muammer Aksoy'un katli ile başlayan aydın cinayetleri, 4 Eylül 1990 tarihinde Turan Dursun, 7 Mart 1990 Çetin Emeç, 6 Ekim 1990'da da Bahriye Üçok'u aramızdan aldı. Bu cinayetler, kimi kez bireyleri, kimi kez toplulukları hedef alarak hep sürdü. Maraş, Çorum, Sivas-Madımak, Suruç, Gar, Merasim Sokak gibi yer adları ile alınan toplu katliamlar da yüzlerce insanımızı aramızdan aldı. ve ne yazık ki, bu cinayetlerin eylemcileri ve arkasındaki örgüt ya da örgütler, hala tam olarak ortaya çıkarılmadı. Gerici örgütler, bu katliamları neden gerçekleştirdiler? Hedef alınan aydınların ya da toplulukların istemi neydi sorunun yanıtında biliyoruz: Onlar, laik ve demokratik bir toplumun inşasını savundular. Okullarında, meclis kürsülerinde, kitaplarında, gazetelerinde yaşamlarının her anında aydınlık bir Türkiye kurma sorumluluğu ile hareket ettiler Çünkü laiklik; demokrasinin temel taşlarından biridir. Laiklik ile demokrasi arasında kopmaz bağ vardır.

"Laiklik güçlendikçe demokrasi gelişir"

Laiklik, 'ümmeti' halk yapan unsurdur. Ortaçağ ilişkilerinden, kulluktan arınmaktır. Anti-feodal devrim sorunudur. Bu nedenle de ortaçağdan köklü bir kopuş gerçekleşmedikçe, gericiliğin, iktidara yönelişini ve hakimiyetini engellemek olanaklı değildir. 'Laiklik ve demokrasi de doğru orantılıdır. Laiklik güçlendikçe demokrasi gelişir. Demokrasi tahrip edildiği ölçüde ise gericilik güçlenir. Bu nedenle, Kurtuluş Savaşı Meclisi'nin ilk çıkardığı yasalardan biri, 2 Şubat 1921 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan iki Sayılı Hiyanet-i Vataniye Kanunu' olmuştur. Anılan kanunda; 'Dini ve mukaddesatı, dünyevi, siyasi gayelere esas ve alet ittihazı maksadıyla cemiyetler teşkili memnudur. Bu kabil cemiyetleri teşkil edenler ve bu cemiyetlere dahil olanlar Hayini vatan addolunur' denilerek bu tür eylemler, çok ağır bir yaptırıma bağlanmıştır. Ne var ki bu kanun, 12 Nisan 1991 tarihinde Terörle Mücadele Yasası düzenlemesi ile yürürlükten kaldırıldı. Laikliğe aykırılık, 'Anayasa'nın temel nitelikleri aleyhine işlenen suçlar' kapsamında dolaylı bir koruma altına alınmış bulunuyorsa da bunun yeterli olmadığı çok açık. bugün özellikle kadın haklarını dinci bir bakışla geriye çeken uygulama ve girişimler ve toplumsal yaşama neredeyse hakim olan tarikatlar ve örgütlenmeler, aydınlanma şehitlerinin verdikleri mücadeleni geriye çekildiği gerçeğini gözler önüne seriyor.

Sevgili Bahriye Üçok, siz hep 'Benim yaşamım mücadeledir' dediniz. Bugün, üzgün ve mahcubuz. Laikliğin ve demokrasinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu günlerdeyiz. Kazanımlarımız tırpanlanmak isteniyor. Ancak yılgın değiliz. Biz ve bizden sonrakiler, insanlık lehine olan her kazanımı korumak ve geliştirmek gibi bir görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Laikliğin, bütün bir toplum için ama öncelikle kadınlar için yaşamsal bir değeri olduğunun bilincindeyiz. Ekilen her tohumun, mutlaka güneşe doğru boy vereceği inancıyla mücadeleye devam edeceğiz."