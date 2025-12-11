Samsun'da öğrenciler Adalet Sarayı'nın işleyişini yerinde gördü

Samsun'un Bafra ilçesinde 29 Ekim İlkokulu öğrencileri, Bafra Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek adliye birimlerinin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Bafra Gençlik Merkezi Değerler Atölyesi bünyesindeki 29 Ekim İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, mesleki tanıtım gezisi kapsamında Bafra Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının organizasyonunda gerçekleşen ziyarette öğrenciler, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından makamında kabul edildi.

Öğrenciler, adliyede görev yapan hakim ve savcıları da ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Adalet Sarayı'nın işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin hakim ve savcı olabilmek için almaları gereken eğitime yönelik soruları yanıtlandı.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, öğrencilerin meslekleri tanımaları ve ideallerine yönelik fikir edinmeleri amacıyla bu tür ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, ilgi ve desteğinden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.