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28 Yıl Sonra Serbest Bırakılan Mehmet Ali Yıldırım'dan Haber Alınamıyor

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Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle 28 yıl sonra Sednaya Hapishanesi'nden çıkan Mehmet Ali Yıldırım'ın görüntüleri ortaya çıktı ancak ailesi kendisinden hâlâ haber alamıyor. Ailesi, Yıldırım'ın bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

Esad esaretinden 28 yıl sonra kurtulan Türk'ün hapishaneden çıkış görüntüsü var ama kendisi yok

Mehmet Ali Yıldırım'ın Sednaya Hapishanesi'nden çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Ailesi, Mehmet Ali Yıldırım'ın bulunmasını istiyor

Anne Zöhre Yıldırım:

"Oğlum ne rüyama giriyor ne haber alabiliyorum"

GAZİANTEP - Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle 28 yıl sonra Sednaya Hapishanesi'nden çıkış anlarına ait görüntüleri ortaya çıkarak özgürlüğüne kavuşan Mehmet Ali Yıldırım'dan yakınları hala haber alamıyor.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte serbest bırakılan tutuklular evlerine dönmeye başlarken, 28 yıl sonra Sednaya Hapishanesi'nden çıkış anlarına ait görüntüleri ortaya çıkarak özgürlüğüne kavuşan Mehmet Ali Yıldırım'dan yakınları hala haber alamıyor. Hapishaneden çıktığına dair görüntüleri ortaya çıkan Yıldırım'ın hiçbir yerde izine rastlayamayan yakınları yetkililerden yardım istiyor.

"Polisler ağabeyimi Suriye'ye getirip Sednaya hapishanesine atmış"

Yurt dışına giden ağabeyinin Beyrut'tan alınıp Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ne atıldığını söyleyen İbrahim Yıldırım, "Ağabeyim Mehmet Ali Yıldırım 1995 yılında Beyrut'tan 2 bin dolar karşılığında yurt dışına çıkmak isterken devlet olduğunu, polis olduğunu söyleyen kişiler diplomat pasaportu ayarlayıp göndereceklerini söylüyorlar. Ağabeyim de son parasını onlara vererek oyuna geliyor. Parayı alan şahıslar ağabeyimi ortada bırakıyor. Ağabeyim ise orada parasını aldıkları için polislerle kavga ediyor. Polisler daha sonra 'sen misin bize kafa tutan' diyerek alıp Suriye'ye getirip Sednaya Hapishanesine atmışlar. Beyrut'a gittiğinde ağabeyimden hiçbir şekilde haber alamadık. Daha sonra akrabamızın evine telefon geliyor ve arayan şahıs 'Mehmet Ali hapis Sednaya, Mehmet Ali hapis Sednaya' şeklinde konuşuyor" dedi.

"Ağabeyimin hapishaneden çıkarken görüntüleri var, bulunması için yardım bekliyoruz"

İbrahim Yıldırım, ağabeyinin yaşadığını aynı hapishaneden çıkan Kilisli Mehmet Ertürk'ten teyit ettiklerini ve ardından sosyal medyada paylaşılan hapishaneden çıkanların görüntüsü içerisinde ağabeyi Mehmet Ali Yıldırım'ı da gördüklerini dile getirerek devlet yetkililerinden yardım istedi. Yıldırım, "Biz ağabeyimin durumunu öğrenme umuduyla bu olaylar başladığında aynı hapishaneden tahliye edilen Kilisli Mehmet Ertürk'ten bilgi almaya gittik. O hapishaneden çıkarken ağabeyimi 2 defa net olarak gördüğünü ve tanıdığını söyledi. Elimizde görüntü yoktu, dolayısıyla hep şüphe ediyorduk ama cezaevinden çıkarkenki görüntüsünü de bulduk. Görünce hepimiz tanıdık. Bu adam o hapishaneden çıktı. Sağlık durumu nedir, akli dengesi yerinde mi bilmediğimiz için arayış içerisindeyiz. Devlet yetkililerimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oğlum gittiği günden bu yana 28 yıldır ağıtla yaşadım"

Oğlu gittiği günden bu yana 28 yıldır ağıtla yaşadığını belirten Mehmet Ali Yıldırım'ın annesi Zöhre Yıldırım ise, "Oğlum Mehmet Ali Yıldırım, Sednaya Hapishanesi'ndeyken eve mektup yazdı. Mektupta cezaevinde olduğunu neden cezaevine düştüğünü bilmediğini yazmıştı. Oğlum gittiği günden bu yana 28 yıldır ağıtla, gözyaşlarıyla yaşadım. Rüyalarıma girmesini istedim. Şimdi ise ne rüyama giriyor ne haber alabiliyorum. 17 kez Suriye'ye Şam'a gittim, gitmediğim yer kalmadı. Oğlum cezaevine düştükten 6 ay sonra ayağım kesildi. Yetkililerden son isteğim, oğlumun buraya gelmesi. Onu görüp sarılıp koklamak istiyorum. Mehmet Ali'nin gelmesi bize düğün ve bayram gibi hissettirecek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - Güncel
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