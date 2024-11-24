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28. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nde AVA Trio Sahne Aldı

28. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nde AVA Trio Sahne Aldı
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Hollandalı caz grubu AVA Trio, 28. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu. Festival, Caz Derneği tarafından düzenleniyor ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Grubun kontrbasçısı Esat Ekincioğlu, Türkiye'deki caz potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

28. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında, Hollandalı caz grubu AVA Trio sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, konser, söyleşi, sergi ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Açılışı 20 Kasım'da Kerem Görsev Trio konseriyle yapılan festivalde, Hollandalı caz grubu AVA Trio da müzikseverlerle buluştu.

" Türkiye'de caz potansiyeli çok yüksek"

Grubun kontrbasçısı Esat Ekincioğlu, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve 4 yıldır festivale katılmak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Ekincioğlu, grubu 2015 yılında kurduklarını, bugüne kadar 4 albüm çıkarttıklarını ve farklı ülkelerde 160 konser verdiklerini belirterek, "Bu yıl da Türkiye- Hollanda dostluğunun 100. yılı kapsamında Hollanda Büyükelçiliğinin desteğiyle 14 konserlik turne için Türkiye'ye geldik. Burada olmaktan çok memnunum. Türkiye müthiş bir ülke. Ülkemizin yaratıcı müziğe çok aç olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de caz potansiyeli çok yüksek." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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