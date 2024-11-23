28. Uluslararası Ankara Caz Festivali Hakan Başar Trio ile Devam Ediyor

28. Uluslararası Ankara Caz Festivali, Hakan Başar Trio konseriyle devam etti.

Samm's Bistro'da düzenlenen konserde Başar, besteleri, sevdiği ve etkilendiği eserlerden kolaj sundu.

Başar, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır caz müziğiyle ilgilendiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır sahnede olduğunu ifade eden Başar, "Geçtiğimiz haftalarda İtalya'da yeni bir albüm kaydına giriş yaptık, çok güzel kayıtlar aldık. Bugün de Ankara Caz Festivali'nde bu albümün projesini çalacağım. Albümü 2025'in mayıs ayında yayımlamayı planlıyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte festivalde 4. kez sahneyi paylaşacağız." dedi.

Türkiye'de caz festivallerinin az olduğunu belirten Başar, Ankara'nın burada verdiği emek ve sürdürülebilirliği sağlamaya çalışmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Başar, başkentlilerin kültürel anlamda birçok şeyi fazlasıyla deneyimlediğini kaydetti.

Başka ülkelerde de konserlerine devam edeceğini dile getiren Başar, "Hayat çok hızlı akıyor, kısa, güzel anlar ülkemize sunabilirsek bu benim için en değerli bir şey olur." dedi.