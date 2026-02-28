Haberler

AK Parti Gençlik Kolları'ndan "İkna Edemediğiniz Annelerin Evlatlarıyız" etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde düzenlediği 'İkna Edemediğiniz Annelerin Evlatlarıyız' etkinliği ile geçmişte yaşanan mağduriyetleri hatırlatmayı ve toplumsal bilinç oluşturmayı amaçladı.

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'nca 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde "İkna Edemediğiniz Annelerin Evlatlarıyız" etkinliği yapıldı.

Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, AK Parti Gençlik Kolları'nın, darbenin yıl dönümünde, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen sürecin mağduriyetleri hatırlatmak ve hafızaları diri tutmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiği belirtildi.

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, şehir merkezleri ve üniversite çevrelerine "28 Şubat'ta ikna edemediğiniz annelerin evlatlarıyız" yazılı pankartların asıldığı bildirildi.

Bu mesajla başörtüsü sebebiyle üniversite kapılarında bekletilen, eğitim hakkı engellenen, ikna odalarında psikolojik baskıya maruz bırakılan gençlerin yaşadığı haksızlıklara dikkat çekildiği belirtildi.

28 Şubat sürecinin gençlerin hayallerine, annelerin gözyaşına ve milletin değerlerine yönelmiş bir baskı dönemi olduğu hatırlatıldı.

Kurulan ikna odalarının temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı karanlık bir dönemin sembolü olarak hafızalara kazındığı aktarıldı.

AK Parti Gençlik Kolları'nın gerçekleştirdiği bu çalışmanın geçmişin mağduriyetlerini unutturmamak, demokrasinin ve özgürlüklerin kıymetini vurgulamak ve bir daha benzer vesayet girişimlerinin yaşanmaması için toplumsal bilinç oluşturmak amacı taşıdığı kaydedildi.

Bugün üniversite kampüslerinde özgürce eğitim görebilen gençlerin 28 Şubat'ın yasakçı zihniyetine karşı verilen mücadelenin kazanımı olduğu ifade edildi.

Etkinlik ile "Dün susturulmak istenenlerin evlatları bugün bu ülkenin geleceğine yön vermektedir" mesajının verildiği bildirildi.

AK Parti Gençlik Kolları sosyal medya hesaplarından "İkna Edemediğiniz Annelerin Evlatlarıyız" adlı video kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
15 dakika içinde 3-0'dan geri döndükleri maçta 90+3'te dramatik son

15 dakikada 3-0'dan geri döndüler, 90+3'te dramatik son