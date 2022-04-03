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269 nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gitti

İhlas Haber Ajansı - Gülcan Çolak - Güncel
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269 nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gittiZONGULDAK Zonguldak'taki Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyü, mahalle olmak için referanduma gitti.

269 nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gitti

ZONGULDAK Zonguldak'taki Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyü, mahalle olmak için referanduma gitti. Köy sakinleri, doğalgaz başta olmak üzere diğer hizmetlerden faydalanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullandı.

İlçeye bağlı Ayvazlar köyünde referandum heyecanı yaşandı. Çaycuma merkeze 4 kilometre mesafesi olan 269 kişinin yaşadığı köy, belediyenin 11'inci mahallesi olmak için bugün köy konağında sandık başına gitti. Jandarma ekipleri oy kullanma süresince çevrede huzuru sağladı.

Köy halkının isteği üzerine referanduma gitme kararı alındığını açıklayan Ayvazlar Köyü Muhtarı Ersin Akyüz ilk kez muhtarlık yaptığı köyde referanduma şahit olduğunu ifade etti. Akyüz, "Bizim 3 mahallemizin iki tanesi mücavir alana girdiği için vatandaşın istekleri doğrultusunda imza topladık. Akabinde Kaymakamlığa dilekçe verdik. Onay alındıktan sonra referandum kararı alındı. Nasipse bugün referandumu gerçekleştiriyoruz. Sonucu 'Evet' çıkma yönünde. 2 mahallemizde 269 seçmenimiz oy kullanacak. Belediye sınırlarına dahil olunca halkımız en çok doğalgaz istiyor. Ondan sonrada yollarımızın yapımı geliyor. Geçtiğimiz günlerde belediye başkanımızla görüşme sağladık. Doğalgaz, yol, servis gibi beklentilerimizi masaya yatırıp konuştuk. Halkımın beklentisi bunlar" dedi.

Referandumdan 'Evet' çıkması halinde Çaycuma Belediyesi'ne bağlanan mahalle sayısı 11'e yükselmiş olacak.

269 nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gitti

269 nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gitti

269 nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gitti

269 nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gitti

269 nüfuslu köy mahalle olmak için referanduma gitti

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Güncel

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