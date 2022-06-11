26. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarım, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali - Haberler

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 26. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarım, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali kapsamında düzenlenen defileyi izledi.

Festival çerçevesinde tarihi Suluhan Kervansarayı'nda Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulunca "İpek Yolu'nun İncisi-Giysi, Takı ve Ayakkabı Defilesi" düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, defileyi ilgiyle izledi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, Beypazarı'nın kıymetli bir ilçe olduğunu belirterek, "Ahşap evleriyle geleneklerini korumasıyla da Türkiye'nin diğer pek çok kentine örnek bir ilçe. Bir taraftan kentsel gelişimini başarıyla sürdürürken diğer taraftan da tarihi ve kültürel değerlerini koruyor olması, Beypazarı'nın en büyük ayrıcalığı ve başarısı diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.