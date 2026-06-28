Haberler

Osmanlı Motosiklet Derneği'nden Çanakkale'ye anlamlı ziyaret

Osmanlı Motosiklet Derneği'nden Çanakkale'ye anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtlar ile kent merkezinin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti

Türkiye'nin farklı illerinden yola çıkan Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, Çanakkale'de bir araya geldi.

Dün Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Camisi'nin bahçesinde bulunan türbesinde dua ettikten sonra İstanbul'dan yola çıkan dernek üyeleri, öğle vakti ulaştıkları Gelibolu ilçesinde Gelibolu Şehitliği, Hallacı Mansur Türbesi ile Bayraklı Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Kömür Limanı'nda kamp yapan motosikletliler, bu sabah da sırayla Kilitbahir Kalesi ile Soğanlıdere Şehitliğini ziyaret ederek Çanakkale Abidesi'ne geldi.

Ziyaretleri sırasında 57. Piyade Alayı askerlerinin Şehitler Abidesi'ndeki nöbet değişimini ilgiyle izleyen dernek üyeleri, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

"Ecdat ziyareti bizler için çok önemli"

Osmanlı Motosiklet Derneği Başkanı Burçin Özsayar, AA muhabirine, dernek olarak 10 yıldır ecdadı anmak için Çanakkale'ye geldiklerini belirtti.

Bu sene İstanbul'dan 100, diğer illerden de 150 motosikletlinin Çanakkale'de bir araya geldiğini ifade eden Özsayar, "Bu toprakların kolay kazanılmadığını biliyoruz. Buradaki yiğitler Türkiye'nin farklı illerinden geliyorlar. Yaklaşık 250 motosikletli olarak derneği temsil ediyoruz. Çanakkale ziyareti bizler için çok kıymetli. Her sene olmazsa olmaz etkinliklerimizden bir tanesidir. Ecdat ziyareti bizler için çok önemli. Nereden geldiğimizi unutmuyoruz. Tüm atalarımıza rahmet okuyoruz." dedi.

Çanakkale'yi çok önemsediklerini dile getiren Özsayar, "Çanakkale Zaferi, çocukların, gençlerin bilmesi gereken bir zafer. Bu toprakların kapital sistem tarafından asla alınamayacağının bir göstergesidir. Rabbim bu birlik ve beraberliği daim eylesin. Emperyal güçlere karşı bizleri daima güçlü kılsın." diyerek sözlerini tamamladı.

Dernek üyeleri Çanakkale gezileri kapsamında Sedülbahir Kalesi, 57. Alay Şehitliği ile Conk Bayırı'nı ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

CHP'li 86 milletvekili o partiye mi geçiyor? Özel sessizliğini bozdu
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
CHP'li vekilden 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak

CHP'li isimden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna net yanıt
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı sahnede bir anda nefessiz kalıp yere yığıldı