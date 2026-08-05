Haberler

Ev Hanımından 25 Yıllık Gönül Köprüsü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Ankara'nın Sincan ilçesinde 25 yıldan bu yana kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine ulaşan Derya Yücel, yardımseverler ile ihtyaç sahiplerini bir araya getiriyor

ANKARA (AA) – Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan ev hanımı Derya Yücel, 25 yıl önce başlattığı gönüllülük hareketiyle mahalle mahalle gezerek, ihtiyaç sahiplerine gıda, eşya ve medikal destek sağlıyor.

AA muhabirinin görüştüğü Yücel, 25 yıl önce annesinin vesilesiyle, kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine kıyafet, eşya ve medikal desteği sağlamaya başladığını söyledi.

"Önce kendi eşyalarımdan, giyilmedik kıyafetlerimden başladım." diyen Yücel, daha sonra yardım severler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluşturduğunu dile getirdi.

Çevresindeki dost ve akrabalarının da yardım gönderdiğini vurgulayan Yücel, ilçesinde mahalle mahalle gezerek, ihtiyaç sahibi aileleri belirlediğini anlattı.

Yücel, bayramlarda ve özel günlerde başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahipleri için yardım topladıklarını

belirterek, bir bayramda 500 çocuğa giysi ulaştırdığını, bu çocukların 300'ünün yetim olduğunu kaydetti.

Gelen yardımların bir kısmını evinin garajındaki alanda depoladıklarını anlatan Yücel, bir kısmını özellikle büyük eşyaları bekletmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti.

Yardım işlerinde eşi ve iki çocuğunun da kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Yücel, desteklerinden dolayı ailesine de teşekkürlerini iletti.

Yücel, kıyafet ve mutfak gereçlerini ise depoda saklayarak, ihtiyaç oldukça dağıtımını yaptıklarını söyledi.

Amacının kimseyi rencide etmeden destekte bulunmak olduğuna dikkati çeken Yücel, gönüllülük faaliyetinin herkese örnek olmasını istedi.

Kaynak: AA
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik arıza faciaya dönüştü! 4 bin tavuk telef oldu

Kümesi kontrol etmeye gitti, gördüğü manzara yürek burktu
Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

İnfial yaratan canlı yayın! Ünlü ismi gören polis hemen harekete geçti
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

Fatih'te mezar taşlarına zarar veren şüpheli gözaltında

Tarihi mezarlığa yaptığı saygısızlık yanına kar kalmadı
Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti

Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti
Rihanna sevgilisiyle dans etti, adamın bakışları görüntüye damga vurdu

Rihanna'dan sevgilisiyle ateşli dans! Bu bakışlar videoya damga vurdu
Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu

Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu