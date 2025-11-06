24 haftalık bebeğe anne karnında omurilik ameliyatı

ANKARA'da Melike Kaplan'ın (25), 24 haftalık bebeğinin omuriliğindeki açıklık, Bilkent Şehir Hastanesi'nde rahim içine girilerek gerçekleştirilen ameliyatla kapatıldı. Dünyada ve Türkiye'de sayılı merkezde yapılan bu işlem, Ankara 'da ilk kez gerçekleştirildi. Kaplan, duygularını ifade ederek, "Gözümü kapatıp hekimlerimize güvendim; ikimizin sağ salim çıkmasını istedim. Bebeğimizin ismini 'Hayat' koyacağız" dedi.

Melike Kaplan, 21 haftalık hamileyken Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Perinatoloji Kliniği'nde yapılan ultrason muayenesinde, bebeğinin omurgasında açıklık tespit edildi. Bebeğe, omurilik zarının kapanmaması (torakolomber meningomyelosel) tanısı konuldu. Binde bir görülen bu anomali, anne karnındayken tedavi edilmek üzere aileye bilgi verildi. Bilkent Şehir Hastanesi'nde süreç takip edildi, Prof. Dr. Dilek Şahin ve ekibi tarafından da 2,5 saat süren operasyonla 24 hafta 5 günlük bebeğin omuriliği üzerindeki açıklık kapatıldı. Dünyada ve Türkiye'de sayılı merkezde yapılabilen bu işlem, Ankara'da ilk kez uygulandı.

Melike Kaplan, 2'nci çocuğuna hamile olduğunu ve 21'inci haftada bebeğinin omurgasında açıklık belirlendiğini söyleyerek, "Anne karnında ameliyat olabileceğini söylediler. Onun daha iyi yaşam sürdürebilmesi için ben de bu kararı almak istedim. En azından doğduktan sonra hiç işlem görmeyebilir ihtimaliyle, onu kurtarmak amaçlı böyle bir ameliyat oldum. Ameliyat için bebeğin pozisyonu, sağlık durumu çok önemliymiş. İkimiz de uygun olunca zaten ameliyata karar verildi. Tam olarak kesin bir nedeni yok ama doktorlarım bu durumun folik asit eksikliğinden olabileceğini söyledi. Genetik bir hastalık olmadığını biliyorum. Ameliyat için ilk başta korktum ama onun sağlıklı olabileceğini düşünerek, hiç tereddüt etmeden ve hekimlerime gerçekten güvenerek gözüm kapalı kabul ettim. Her ikimizin de durumu tehlikeliydi ama hekimlerimiz güven verdiler bana. Hiçbir şey düşünmedim. Sadece ikimizin sağ salim çıkmasını istedim. Şu an çok iyiyim, sanki hiç ameliyat olmamışım gibi. Acılarım, ağrılarım onun iyileştiğini, kalp atışlarını her duyduğumda daha güzel oluyor. Sağ salim doğmasını istiyorum. Sanki bu hastalık hiç yaşamamış gibi olsun istiyorum. Bebeğimizin ismini 'Hayat' koyacağız. Hayata tutunmasını istiyoruz" dedi.

'OMURİLİĞİNDEKİ AÇIKLIĞI BAŞARIYLA KAPATTIK'

Ameliyatı gerçekleştiren Perinatoloji Kliniği Eğitim ve İdare Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Şahin ise "Ameliyat açık cerrahi ile 'Spina bifida' tamiri olarak geçiyor literatürde. Normalde omurganın kapalı olması gerekirken, bu bebeklerde omurga açıklığı oluyor ve içerideki omurilik ve sinirler açıkta kalıyor. Tüm bunlara bağlı olarak sinirlerde motor ve duyu harabiyeti oluyor. ve bunun sonucunda da bebekte yürümede zorluk, idrar tutamama, gaita tutamama gibi açıklığın seviyesi ve büyüklüğüne göre farklı klinik durumlar oluşabiliyor maalesef. Aslında bu ameliyatlar normalde, pratikte bebek doğduğunda yapılan ameliyatlar. Genellikle gebeliğin 4'üncü veya 5'inci haftasında bu hastalık gelişiyor. Annenin beslenmesi, folik asit eksikliği, bazı genetik yatkınlıklar ya da kilo gibi faktörler hastalığın oluşumunda etkili olabiliyor. Bu duruma bağlı olarak bebekte kafa içinde sıvı birikimi, beyincik yapılarında kayma ve sinir hasarı meydana geliyor. Anne karnında yapılan bu ameliyatla, anne rahmine bir kesi ile ulaştık, 24 hafta 5 günlük bebeğin omuriliğindeki açıklığı başarıyla kapattık. Bu tür ameliyatlar, doğmadan önce tedavi şansı sunarak, hem bebeklerin, hem ailelerin yaşamını değiştiriyor" diye konuştu.

'BİNDE BİR GÖRÜLEN NADİR BİR ANOMALİ'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, söz konusu operasyonun Ankara'da ilk olduğunu söyleyerek, "Anne karnındaki bebeğin belindeki o açıklık onarıldı. Binde bir görülen nadir bir anomali. Bu bebekler anne karnında 9 ay kaldıkları için bu süre içerisinde bu soruna müdahale edilmezse sorun büyüyebiliyor. Bebek büyüdükçe anne karnındaki suyun da etkisiyle etkileşime girerek sinirlerde kalıcı hasar meydana gelebiliyor. Bu bebekler genelde doğum sonrası ameliyat edilen bebekler. Ama artık dünyada son trend bunların anne karnında ameliyat edilerek, bu sinir zararının minimalize edilmesi yönünde. Biz de bunu başarıyla gerçekleştirdik. Bugün çok mutluyuz. Bebek de anne de çok sağlıklı, umuyoruz ki anne kucağına sağlıkla alacaktır. Umuyoruz ki Türkiye'deki pek çok doğumsal anomali için bu operasyon bir umut ışığı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Moraloğlu, ayrıca hastanede yılda 17 bin doğum gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bunun yüzde 40'ını 'yüksek riskli' dediğimiz gebeler oluşturuyor. Yaklaşık yılda 50 bin civarında yüksek riskli gebe Türkiye'nin dört bir yanından hastanemize refere ediliyor. Dolayısıyla perinatoloji kliniğimizde bugün tüm dünyada oldukça nadir yapılan anne karnındaki operasyonlar, ameliyatlar başarıyla gerçekleştirilebiliyor" dedi.