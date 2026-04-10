TRT ortak yapımı animasyon filmler, 23 Nisan'a özel yeniden sinemalarda gösterilecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TRT ortak yapımı animasyon filmler, Türkiye genelindeki sinema salonlarında 23-26 Nisan tarihlerinde gösterilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, sinema sektörüne katkı sunmak, 23 Nisan coşkusunu beyazperdeye taşımak amacıyla hayata geçirilen projede, 23-26 Nisan'da filmler, Türkiye genelindeki sinema salonlarında yeniden gösterilecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlatlarımızın neşesine neşe katacak bir hediyeyle karşılıyoruz. TRT ortak yapımı animasyon filmlerinden oluşan bir seçki, 23 Nisan özel gösterimleri kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında tüm Türkiye'de sinemalarda!" ifadelerini kullandı.

TRT Çocuk ve TRT Diyanet Çocuk'un ilgiyle izlenen çizgi dizilerinden uyarlanan ve TRT Sinema imzasıyla beyazperdede izleyiciyle buluşan animasyon filmler arasında "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", "Hay Hak: Karagöz Hacivat", "İbi: Uzay Görevi", "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5" ve "Pırıl: Saklı Robotlar" yer alıyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon
