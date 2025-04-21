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23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
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EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehir içi otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Vatandaşlar, sabah 06.00'dan gece 24.00'e kadar toplu taşıma araçlarından faydalanabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

EGO'nun 23 Nisan'da 377 güzergahta cumartesi günü servis programına göre hizmet verecek otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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