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23 Nisan'da Çocuklar İçin Eğlenceli Şenlikler Düzenlenecek

23 Nisan'da Çocuklar İçin Eğlenceli Şenlikler Düzenlenecek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Çocuklara yönelik yüz boyama, tiyatro ve palyaço gösterileri gibi faaliyetlerle dolu bir program hazırlanıyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kutlama programları düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 23 Nisan günü 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenliklerde Sıfır Atık'la ilgili atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro gibi birçok etkinlikle çocuklar doyasıya eğlenecek. Etkinlikler, Adıyaman'ın Eğriçay Parkı'nda, Hatay/İskenderun Millet Parkı'nda, Kahramanmaraş Namık Kemal Mahallesi 49024 Sokak'ta ve Malatya İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var, neşe var, 23 Nisan şenliğimiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da çocuklarımızın kahkahaları gökyüzüne karışacak, umutlarımız yeniden yükselecek. 23 Nisan şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" denildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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