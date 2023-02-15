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222 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ilk önce depremde hayatını kaybeden kızını sormuş

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Kahramanmaraş'ta depremin 10. gününde 222 saat sonra kurtarılan Melike İmamoğlu hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin su istediğini zannettiği 42 yaşındaki İmamoğlu'nun depremde kaybettiği kızı Sıla'yı sayıkladığı ortaya çıktı. Abla Nilgün Kalay, "Umudumuzu kesmişken sağ olarak çıktı. Şükürler olsun. Konuştuk kızını sordu. Su istiyor zannetmişler. 'Sılam nasıl' demiş" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'taki Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı'nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Ekipler 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti.

10. GÜNDE SAĞ ÇIKARILDI

Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu'nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.

222 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ilk önce kızının ismini sayıklamış

KIZININ ADINI SAYIKLAMIŞ

İlk olarak Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Melike İmamoğlu, ileri tedavi için ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi. Kızını ve eşini kaybeden Melike İmamoğlu'nun yol boyunca kızı Sıla'yı sayıkladığı öğrenildi.

Kardeşini bir an olsun bırakmayan abla Nilgün Kalay, "Öyle bekledik ki şükürler olsun. Umudumuzu kesmişken inanılmaz bir olay yaşandı. Yaradana şükürler olsun. Kendisiyle konuştuk. Kızını sordu. Su istiyor zannetmişler. "Sılam" demiş "Sılam nasıl" demiş" şeklinde konuştu.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler

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