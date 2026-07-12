Yeşilay'ın desteğiyle madde bağımlılığını yenen 2 çocuk babası, hayatında temiz sayfa açtı

Hatay'da 14 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan M.E, 22 yıl süren bağımlılığını Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle geride bıraktı.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki boya ustası M.E, arkadaşlarının da etkisiyle 14 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı.

Bu süreçte evlenen ve 1 çocuğu dünyaya gelen M.E, madde kullanımı nedeniyle ailesi ve çevresiyle sorunlar yaşadı.

Yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtulmaya karar veren M.E, ailesinin yönlendirmesiyle YEDAM'a başvurdu.

YEDAM ekiplerinin takibinde bir süre hastanede tedavi gören M.E. daha sonra merkezde destek almaya devam etti.

Yaklaşık 2 yıldır uyuşturucu kullanmayan ve hayatında yeni sayfa açan M.E, bu süreçte aile ilişkilerini de düzelterek ikinci kez evlat sahibi oldu.

"Sosyal yaşantım çok güzel"

M.E, AA muhabirine, arkadaş ortamı ve aynı binada oturduğu alt komşusunun etkisiyle küçük yaşlarda madde kullanımına başladığını söyledi.

Uyuşturucu kullandığı süreçte aile sorunlarının yanı sıra mesleğinde de sıkıntılar yaşadığını anlatan M.E, "İş hayatıma çok yansıdı, çok müşteri kaybettim çünkü 'Yarın geleceğim, bir gün geleceğim.' diyerek yalan söylüyorsun." dedi.

M.E, YEDAM sayesinde hayatının tamamen değiştiğini dile getirdi.

Uyuşturucudan kurtulduktan sonra yaşantısının çok güzel hale geldiğini anlatan M.E, şöyle konuştu:

"Madde kullanırken kızımla ders çalışmış, eşimle sohbet etmiş ya da ailemle gezmeye gitmiş değilim. Yeşilay'dan aldığım destekten sonra sosyal yaşantım çok güzel. Beynim yavaş yavaş kendini toparlıyor. Madde kullandığım süreçte eşim iki defa düşük yapmıştı, bıraktıktan sonra bir oğlum oldu."

M.E, gününün en kıymetli vakitlerini okul çağındaki kızı ile küçük oğluna ayırdığını ifade etti.

"Aileler evlatlarını dışlamasınlar çünkü aile bağı çok önemli"

Ailesinin süreçte en büyük destekçisi olduğunu belirten M.E, şöyle devam etti:

"Ailem yanımda olmasaydı belki daha kötü olabilirdim. Eşimden de Allah razı olsun hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar, önemli olan aile bağı, ben evli olmasaydım belki de daha kötü olacaktım. Aileler evlatlarını dışlamasınlar çünkü aile bağı çok önemli. Konuşarak düzelir, reddederek çocuğunu kaybedersin."

M.E, kendisi gibi uyuşturucu tuzağına düşen birçok arkadaşına YEDAM'ı tavsiye ettiğini ve bu sayede bir arkadaşının da madde kullanımını bıraktığını anlattı.

"Danışanımız 2 yıldır temizlik sürecini koruyor"

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Zehra Bulut da M.E'nin 2 yıldır merkezlerine geldiğini dile getirdi.

M.E. ile merkezdeki görüşmelerin gizlilik içinde yürütüldüğünü anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Danışanımız bu süreçte düzenli olarak görüşmelerine devam etti, 2 yıldır temizlik sürecini koruyor. Bu süreçte hem atölyelerimize katıldı hem de iş bulma ve ekonomik destek gibi hayatına yönelik destek sağlamaya yardımcı olduk."