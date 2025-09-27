22 Yıl 7 Ay Hapis Cezalı Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 22 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ş.Ş. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Teknik takip sonucu Oba Mahallesi'nde ele geçirilen hükümlü, adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan aranan firari hükümlü M.Ş.Ş'nin (39) yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.
Çalışmada, hakkından 22 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Oba Mahallesi'nde yakalandı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel