22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Devam Ediyor

22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Devam Ediyor
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, sanatçılar ve öğrencilerin katılımıyla renkli etkinliklerle sürüyor. 19 Mayıs'ta başlayan festival, 29 Mayıs'ta Akdamar Adası'nda kapanacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği sürüyor.

Kortej yürüyüşüyle 19 Mayıs'ta başlayan şenlikte sanatçılar, atölye çalışmalarıyla çocukları bilgilendiriyor.

Kentteki bazı okullardaki öğrencilerin ve 7 bölgedeki devlet tiyatrolarından ekiplerin oyunlarını sahnelediği festivalde, katılımcılar hem eğlenceli anlar yaşıyor hem de usta sanatçıların deneyimlerinden yararlanıyor.

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, şenliğin renkli etkinliklerle devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şenliğimize gösterilen ilgiden memnunuz. Bugün Sivas Devlet Tiyatrosunun 'Benim Küçük Yıldızım' adlı oyunu sahnelenecek. Programımız alanında profesyonel kişilerin atölyeleriyle hız kesmeden sürüyor. 3 günümüz kaldı. 29 Mayıs'ta Akdamar Adası'nda kapanış olacak. Katılım çok fazla. Şenliğimiz giderek büyümeye devam ediyor."

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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