22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor
Konya'da düzenlenen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Arslanbek Sultanbekov konseri ve çeşitli etkinliklerle ikinci gününde devam etti. Festival, 30 Eylül'e kadar sürecek.

Konya'da düzenlenen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, ikinci gününde düzenlenen etkinlikler ve Arslanbek Sultanbekov konseriyle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen, "99 Neyzen, 99 Semazen" etkinliğiyle dün başlayan festivalin ikinci gününde mistik müziğe dair çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Dombra sanatçısı Kazakistanlı Arslanbek Sultanbekov, festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Öte yandan sanatçılar Ender Doğan ve Şükrü Alkan, Kültürpark Amfi Tiyatro'da düzenledikleri "Mehter Marşları ve Kahramanlık Türküleri" konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Festival kapsamında Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde de mistik müziğe ilişkin söyleşi ve seminerler düzenlendi.

30 Eylül'e kadar sürecek festivalin üçüncü gününde 19.30'da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Kültürpark Amfi Tiyatro'da, 20.30'da ise Venezuelalı sanatçı Rebeca Roger Cruz Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
