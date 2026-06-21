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2027 Yılı Hac Ön Kayıt ve Kayıt Güncelleme Süresi Uzatıldı

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Diyanet, yoğun talep nedeniyle 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin süresini 26 Haziran 2026'ya kadar uzattı. İşlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep nedeniyle 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin süresinin uzatıldığını duyurdu. İşlemler, 26 Haziran 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin süresinin uzatıldığını açıkladı.

Genel Müdürlük tarafından yapılan duyuruda, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlara yönelik ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin, yoğun talep nedeniyle 26 Haziran 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği belirtilerek, kayıt güncelleme işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacağı ifade edildi.

Duyuruda ayrıca, hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün iletişim merkezi ile il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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