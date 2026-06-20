YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
Antalya'da ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 YKS'nin ilk oturumu TYT, adayların sınava girecekleri okullara gelmesiyle başladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Antalya'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, sınava girecekleri okullara geldi.
Sınava girenler, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca