YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka programlarında yüzde 100 doluluk sağlandı

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "2026 YKS yerleştirme sonuçlarında, bu yıl ilk kez açtığımız pek çok yeni programda kontenjanlar yüzde 100 doldu. Yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programlarımızın tamamında da yüzde 100 doluluk sağlanması, attığımız adımların gençlerimizden güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor." dedi.

Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere stratejik alanlarda açılan lisans ve ön lisans programlarının 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, program kontejyanlarının dolduğunu açıkladı. X hesabından yazılı açıklama yapan Özvar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükseköğretime erişimi artırmanın yanı sıra niteliği yükselten ve gençlerimizi Türkiye'nin geleceğine hazırlayan büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bu dönüşüm kapsamında yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere stratejik alanlarda yeni lisans ve ön lisans programlarını yükseköğretim sistemimize kazandırdık.

2026 YKS yerleştirme sonuçlarında, bu yıl ilk kez açtığımız pek çok yeni programda kontenjanlar yüzde 100 doldu. Yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programlarımızın tamamında da yüzde 100 doluluk sağlanması, attığımız adımların gençlerimizden güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu tablo, öğrencilerimizin Geleceğin Meslekleri'ne ilişkin yüksek farkındalığına işaret ettiği gibi, yükseköğretim politikalarımızın ülkemizin insan kaynağı ihtiyacıyla uyumlu biçimde ilerlediğini de ortaya koyuyor.

Bugün Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030) ile daha da güçlenen bu istikamette amacımız, Türkiye'yi yapay zeka ve ileri teknolojilerde geliştiren, üreten ve yön veren ülkelerden biri haline getirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir."

Kaynak: ANKA